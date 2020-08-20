С 29 августа по 6 сентября в Праге пройдет турнир WTA. Об этом сообщает сайт женской теннисной ассоциации.

Сообщается, что в соревнованиях примут участие 128 теннисисток в одиночном разряде и 32 пары. Призовой фонд — 3 075 000 долларов.

Деньги были собраны при содействии Ассоциации тенниса США, так как у теннисисток на этот раз будет мало возможностей для участия в турнирах перед US Open.

C 10 по 16 августа в Праге уже проходил турнир WTA. Его выиграла румынка Симона Халеп.