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Барти обыграла Путинцеву и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

09:32
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2.

Их матч продолжался 1 час 17 минут. В 1/8 финала турнира Барти сыграет с победительницей пары Чжэн Сайсай/Cлоан Стивенс.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 7 430 905 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшли Барти (Австралия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2019/

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