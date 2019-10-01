Барти обыграла Путинцеву и вышла в 1/8 финала турнира в Пекине
09:32
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира в Пекине — 6:4, 6:2.
Их матч продолжался 1 час 17 минут. В 1/8 финала турнира Барти сыграет с победительницей пары Чжэн Сайсай/Cлоан Стивенс.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 7 430 905 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эшли Барти (Австралия, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:2
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