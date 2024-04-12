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Сегодня, 21:51

Рууд стал соперником Джоковича в полуфинале турнира в Монте-Карло

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Каспер Рууд.
Фото Global Look Press

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира в Монте-Карло, обыграв представителя Франции Уго Умбера (6:3, 4:6, 6:1).

Матч продолжался 2 часа 6 минут. В прошедшей встрече 26-летний Рууд оформил 4 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету его соперника 1 подача навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейка из 7.

В полуфинале Рууд сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Ранее сербский спортсмен победил Алекса Де Минаура из Австралии (7:5, 6:4).

Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Уго Умбер (Франция, 14) — 6:3, 4:6, 6:1

Теннис
Каспер Рууд
Новак Джокович
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