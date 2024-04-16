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Сегодня, 17:56

Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим победил немца Максимилиана Мартерера в первом круге турнира в Мюнхене.

Матч длился почти три с половиной часа. В каждом из трех сетов теннисисты дошли до тай-брейка — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).

Соперником Оже-Альяссима во втором круге станет Таро Даниэль (Япония).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — Максимилиан Мартерер (Германия) — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 7:6 (7:2), 6:4

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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