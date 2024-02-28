Энди Маррей заявил, что может завершить карьеру в этом году

Британец Энди Маррей поделился мнением о своем будущем. Теннисист заявил, что может завершить карьеру в этом году.

«Вряд ли я буду играть после этого лета», — сказал Маррей журналистам на пресс-конференции после поражения французу Уго Умберу во втором круге турнира в Дубае.

36-летний британец является 3-кратным победителем турниров «Большого шлема» — Уимболдона в 2013-м и 2016-м, и US Open в 2012-м.

На данный момент Маррей занимает 67-е место в рейтинге ATP. Его профессиональная карьера началась в 2005-м.