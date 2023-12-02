Тарпищев: «Нельзя сказать, что Медведев будет играть Australian Open с чистого листа»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» решение Даниила Медведева начать сезон сразу с Australian Open.

«Медведев точно будет играть показательные турниры. Они заменяют соревновательную деятельность. Нельзя сказать, что Медведев будет играть Australian Open с чистого листа», — сказал Тарпищев «СЭ».

Российский теннисист заявил, что в ближайшее время планирует выступить только на Australian Open, который состоится в середине января 2024 года.

Медведев в этом сезоне одержал 64 победы и потерпел 16 поражений. На его счету победы на 5 турнирах ATP.