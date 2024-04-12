Селиваненко назвал причины поражения Хачанова в матче против Циципаса

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в комментарии для «СЭ» поделился мнением о поражении Карена Хачанова в матче против Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Монте-Карло (4:6, 2:6).

«Стефанос лучше подавал сам, при этом создавая больше брейков на подаче Карена», — сказал Селиваненко «СЭ».

Циципас вышел в полуфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Янник Синнер (Италия, 2).