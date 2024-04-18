Надаль — о вылете с турнира в Барселоне: «У всего есть начало и конец»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал пост в соцсетях после вылета с турнира серии ATP 500 в Барселоне.

«Я был счастлив сыграть на этом особенном турнире. Это место, где я рос и где пережил много приятных моментов. У всего есть начало и конец, и мне бы хотелось еще раз побороться за трофей. Больно, что не получилось, но всегда приятно выступать здесь. Спасибо большое за все, Барселона!» — написал спортсмен.

Во втором круге соревнования Надаль уступил австралийцу Алексу Де Минауру со счетом 5:7, 1:6. В турнире в Барселоне 37-летний Надаль провел первые матчи с января 2024-го. Ранее он снялся с «мастерса» в Монте-Карло из-за проблем со спиной.

Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, в том числе 36 — в серии «мастерс».