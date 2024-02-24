Хачанов стал победителем турнира в Катаре

Россиянин Карен Хачанов обыграл чеха Якуба Меншика в финале турнира серии ATP 250 в Дохе (Катар) — 7:6 (14:12), 6:4.

Матч длился 1 час 50 минут. Хачанов сделал за игру 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. У Меншика — 17 эйсов и 3 двойные ошибки.

Хачанов выиграл 6-й турнир ATP. Среди них 5 титулов на турнирах серии ATP 250, и один титул на турнире серии ATP 1000. Всего на счету россиянина 8 финалов на турнирах ATP.

Чемпионом турнира в Дохе в прошлом году становился Даниил Медведев.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карен Хачанов (Россия, 2) — Якуб Меншик (Чехия) — 7:6 (14:12), 6:4