Джокович: «Как только молодые ребята станут надирать мне задницу, я подумаю, стоит ли мне продолжать играть»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что в данный момент не ставит перед собой цель установить новые рекорды.

«Сейчас я не чувствую, что гонюсь за чем-то. Я чувствую, что творю. У меня такой образ мышления на данный момент», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

Также он ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Возможно, я приближусь к этому моменту, когда перестану выигрывать турниры «Большого шлема» и не смогу быть одним из основных претендентов на главные титулы. И как только молодые ребята станут надирать мне задницу, я, наверное, начну задаваться вопросом, стоит ли мне продолжать. Но на данный момент все хорошо», — добавил спортсмен.

36-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Также он семь раз становился победителем Итогового турнира, 99 турниров АТР (из них 98 — в одиночном разряде) и выигрывал Кубок Дэвиса (2010) в составе сборной Сербии.