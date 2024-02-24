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24 февраля, 14:52

Джокович: «Как только молодые ребята станут надирать мне задницу, я подумаю, стоит ли мне продолжать играть»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что в данный момент не ставит перед собой цель установить новые рекорды.

«Сейчас я не чувствую, что гонюсь за чем-то. Я чувствую, что творю. У меня такой образ мышления на данный момент», — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

Также он ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«Возможно, я приближусь к этому моменту, когда перестану выигрывать турниры «Большого шлема» и не смогу быть одним из основных претендентов на главные титулы. И как только молодые ребята станут надирать мне задницу, я, наверное, начну задаваться вопросом, стоит ли мне продолжать. Но на данный момент все хорошо», — добавил спортсмен.

36-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Также он семь раз становился победителем Итогового турнира, 99 турниров АТР (из них 98 — в одиночном разряде) и выигрывал Кубок Дэвиса (2010) в составе сборной Сербии.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-i-feel-like-i-m-chasing-anything-now-i-feel-like-i-m-creating?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
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