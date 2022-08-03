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Сегодня, 21:46

Карацев проиграл 115-й ракетке мира во втором круге турнира в Вашингтоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев уступил представителю Швеции Микаэлю Имеру во втором круге турнира ATP 500 в Вашингтоне.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:3, 4:6.

36-а ракетка мира Карацев 3 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету 115-й ракетки мира Имера — один эйс, 7 двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге турнира шведский теннисист сыграет с финном Эмилем Руусувуори.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Микаэль Имер (Швеция) — Аслан Карацев (Россия, 15) — 6:4, 3:6, 6:4

Теннис
Аслан Карацев
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