Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:32

Хачанов снялся с турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на «Мастерсе» в Цинциннати.

В первом круге он должен был сыграть с Энди Марреем, однако британец снялся. Его заменил лаки-лузер Даниэль Альтмайер.

Вместо Хачанова в первом круге сыграет Алексей Попырин. В Цинциннати россиянин должен был провести первый турнир в одиночном разряде после травмы.

Ранее Хачанов вместе с голландцем Робином Хаасе в первом круге парного турнира в Цинциннати обыграли британца Дэниэла Эванса и немца Андреаса Миса (6:4, 1:6, 10:7).

Теннис
Карен Хачанов
1
0
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер: «Психологически я готов бороться, даже когда чувствую себя не на 100 процентов»
Новости
RSS RSS
Все новости