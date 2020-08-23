Хачанов обыграл Бублика и вышел во второй круг «Мастерса» в Нью-Йорке

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. В игре первого круга 11-й номер «посева» в двух сетах одолел представителя Казахстана Александра Бублика.

Соперником Хачанова станет Пабло Карреньо Буста.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4