Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов обыграл Бублика и вышел во второй круг «Мастерса» в Нью-Йорке

19:51

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. В игре первого круга 11-й номер «посева» в двух сетах одолел представителя Казахстана Александра Бублика.

Соперником Хачанова станет Пабло Карреньо Буста.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 11) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:4

Дополнительная информация:

https://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2020/https://tennis.sport-express.ru/atp/cincinnati/2020/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир