Андухар обыграл Кольшрайбера и вышел в третий круг турнира в Марракеше

Испанский теннисист Пабло Андухар пробился в четвертьфинал турнира в марокканском Марракеше. В матче второго раунда он победил седьмого сеянного соревнований Филиппа Кольшрайбера из Германии – 7:6 (8:6), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.
В третьем круге Андухар сыграет с чехом Иржи Веселы.
Марракеш (Марокко)
Турнир ATP Grand Prix Hassan II
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Андухар (Испания) – Филипп Кольшрайбер (Германия, 7) – 7:6(8:6), 6:4
Дополнительная информация
Загрузка...