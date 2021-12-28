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Мой 2021-й: триумф, боль и новый вызов. Колонка Аллы Шишкиной

Алла Шишкина
Алла Шишкина
Колумнист
Сегодня, 12:00
Российские синхронистки — чемпионки Олимпиады в Токио. Фото Getty Images Алла Шишкина. Фото allashishkina_rusallo4ka, Instagram Выступление российских синхронисток на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Российские синхронистки — чемпионки Олимпиады в Токио. Фото Getty Images
Теги:
Новогодняя авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), 14-кратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию
Флаг России на&nbsp;Олимпийских играх. Верните России флаг и гимн! Колонка Аллы Шишкиной — о санкциях против нашего спорта

Этот год можно назвать одним из самых насыщенных и интересных в моей жизни. Олимпийские игры в Токио, такие долгожданные, наконец состоялись и закончились для меня блестяще. Три Олимпиады — и три золота, стопроцентный результат, о котором мечтает большинство спортсменов. Я завершила карьеру синхронистки с чувством полного удовлетворения от проделанной работы. Даже не верится, что путь длиной в 25 лет подошел к концу и теперь начинается новая жизнь.

Безусловно, самые яркие эмоции 2021-го связаны с Играми в Японии. Это и невозможность выйти из Олимпийской деревни, и ежедневные ПЦР-тесты, которые представляли собой плевание в пробирку. Выяснилось, что собрать достаточно большое количество слюны в пять утра не так уж просто.

Публикация от Алла Шишкина•Русалка Чемпионка (@allashishkina_rusallo4ka)

Картонные антисекс-кровати, как прозвали их атлеты и представители СМИ, оказались очень даже удобными. Впоследствии стало понятно, что организаторы установили в номерах именно такие с более чем благородной целью. В Японии нередко происходят землетрясения, и такие кровати можно быстро собрать и установить в лагере для пострадавших. Кстати, технология запатентована.

Впрочем, как и картонные стены, под которыми после обрушения остается гораздо больше выживших, чем под бетонными. По тем же причинам в многоквартирных домах предусмотрена цельнолитая капсула — ванная комната. Внутри все выглядит, как туалет на борту самолета, только со встроенной ванной. Если укрыться в ней во время землетрясения, то можно выжить: все предметы как бы вырастают из пластиковых стен, а ты находишься в герметичном пространстве.

Алла Шишкина. Секс перед стартом и дружба с украинскими синхронистками, которой не рады в Киеве. Смелое интервью Аллы Шишкиной

В общем, Япония в моем представлении другая планета. Пандемия коронавируса не дала ничего посмотреть из-за строгих ограничительных мер, касающихся и спортсменов, поэтому обязательно нужно будет вернуться туда еще раз.

Лишение нашей страны флага и гимна оставило неизгладимый отпечаток в моем сознании. Я еще никогда так не плакала на пьедестале. В первую очередь от осознания того, что не заслуживаю, чтобы свою последнюю Олимпиаду завершать без национальных символов России. Никогда не принимала допинг, не использовала никаких запрещенных методов и брала золото только за счет своих мастерства, сил и здоровья. Но вынуждена была отвечать по принципу коллективной ответственности. Не описать словами, что творилось на душе от такой несправедливости.

Не стоит забывать и про наши предолимпийские сборы на базе «Озеро Круглое». Они оказались самыми тяжелыми в моей карьере — и совсем не из-за бешеных нагрузок, к которым давно привыкла. Все федеральные спортбазы работали в закрытом режиме. Мы по три недели находились на «Круглом», а домой нас отпускали максимум на три дня. И это если повезет — бывало и двое суток, и всего одни. Потом цикл повторялся. Подобное продолжалось около года.

Морально очень тяжело так долго не видеть семью, мужа и друзей. Практически все праздники мы отмечали там же, на закрытой территории. База обнесена забором. На всех КПП дежурит охрана. Когда ко мне приезжал супруг, то его не пускали внутрь, а меня не выпускали наружу. Так и стояли по разные стороны железной решетки, взявшись за руки... Неудивительно, что именно в уходящем году мне впервые потребовалась помощь психолога, чтобы справиться с этой ситуацией.

Алла Шишкина&nbsp;&mdash; о&nbsp;разговоре с&nbsp;главным тренером сборной России Валерием Карпиным. «Карпин рассказал мне, почему не вызвал Дзюбу и не поставил Смолова на Хорватию. Думаю, он прав и выведет нас в Катар». Колонка Аллы Шишкиной — о разговоре с главным тренером сборной России

После завершения карьеры перед многими спортсменами встает вопрос, что делать дальше. Возник он и у меня. Я уже довольно давно веду блог в Instagram. Люблю писать тексты на самые разные темы. На протяжении всего олимпийского турнира по синхронному плаванию снимала влоги для Первого канала. Поэтому очень обрадовалась, когда мне предложили вести авторскую колонку в «СЭ». Новый вектор развития — журналистику — мне задал все тот же 2021 год.

Теперь мечтаю о своей передаче, в которую смогу приглашать гостей на интервью. Именно это загадаю под бой курантов в 00.00 1 января.

Все российские герои Токио — в галерее «СЭ».

Виталина Бацарашкина, Евгений Рылов, Софья Позднякова.

Подписывайтесь на Instagram Аллы Шишкиной @allashishkina_rusallo4ka

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