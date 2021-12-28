Теперь мы точно попадем в плей-офф.

Группа B

Россия U20 — Швейцария U20 — 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)

Голы: Юров — 1 (Чибриков), 7:21 — 1:0. Злодеев — 1 (Дидковский), 15:42 — 2:0. Тютнев — 1 (Савиков, Юров), 17:39 — 3:0. Бьяска — 1 (Сидлер, Фарни), 18:56 — 3:1. Мичков — 3 (Демидов, Хуснутдинов), 51:57 — 4:1. Рицман — 1 (Алленспах, Штройле), 58:45 — 4:2.

Вратари: Гуськов — Паше.

Броски: 32 (13+10+9) — 18 (4+5+9).

Штраф: 4 — 2.

Судьи: Блоски, Фернандес.

28 декабря. Ред-Дир. WP Centrium.

Швейцария — объективно самый слабый соперник России на групповом этапе. Шведы и американцы традиционно сильны, а у словаков выросло мощнейшее поколение — двое парней 2004 года рождения уже успели сыграть и на взрослом чемпионате мира. На этом фоне швейцарцы, у которых в этой команде нет суперталантов вроде Нико Хишира, выглядят заметно слабее. Но команде Сергея Зубова было важно не расслабляться — осечки в таких матчах недопустимы, иначе можно и в плей-офф не попасть.

Ярослава Аскарова, который за два периода пропустил от шведов три гола, ожидаемо сменил Егор Гуськов. Топ-6 нападения тренеры не тронули, а вот одного из ярчайших форвардов команды Данилу Юрова все-таки подняли в третью тройку из четвертой. Именно он и открыл счет в матче. Помог рикошет, но нацеленность нападающего «Магнитки» в этой игре бросалась в глаза.

Вторая шайба россиян — очевидная ошибка вратаря швейцарцев. Злодеев успел проехать за воротами, бросить и развернуться, а Паше просто потерял шайбу из виду.

Преимущество россиян укрепил форвард ярославского «Локомотива» Тютнев. Правда, уйти с комфортными 3:0 на перерыв не получилось — Гуськов дрогнул после не самого сложного броска Бьяски.

Первый период дал понять — Россия намного сильнее и должна спокойно доводить матч до победы. Но швейцарцы неплохо бежали в контратаку, однажды даже попав в перекладину, а российские игроки уж слишком часто ошибались у своих ворот. Что совсем не радует, так это ошибки самых опытных защитников команды — Мухамадуллина и Кирсанова. Последний вообще обрезался так, что швейцарец побежал «один в ноль». Благо что партнеры успели подстраховать игрока СКА.

Ярость первых минут сменилась спокойствием. В матче со шведами было заметно отсутствие системы — казалось, что наши игроки впервые видят друг друга. Каждый был сам по себе. Несмотря на более удачный результат, не сказать, что за сутки ситуация изменилась. Единственный гол в результате осмысленной комбинации забил Матвей Мичков — для 17-летнего суперталанта шайба стала третьей в двух матчах дебютного МЧМ.

Швейцарцы заставили немного понервничать на последних минутах, отыграв один гол, а Зубов зачем-то взял челлендж — в итоге соперник играл в формате «шесть на четыре». Уровень мастерства альпийцев оставляет желать лучшего, вот только команде Зубова за такую игру выше тройки по пятибалльной системе поставить сложно. Выиграли первый матч на турнире — и то хорошо. По крайней мере, в плей-офф попадем.