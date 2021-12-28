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Скандал в сборной Польши: за три месяца до матча с Россией сбегает главный тренер. Для Карпина это плюс

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 21:30
Паулу Соуза. Фото Getty Images
Паулу Соуза. Фото Getty Images
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«СЭ» рассказывает о перестановках у нашего ближайшего соперника.

Перебежчик

«Дезертир» — с таким лаконичным заголовком на первой полосе вышла в понедельник польская газета Przeglad Sportowy. Так журналисты назвали пока еще главного тренера сборной Польши Паулу Соузу.

Все из-за его поведения. 20 декабря известный инсайдер Николо Скира сообщил о том, что Соуза готов возглавить «Фламенго». Бразильский клуб расстался с тренером Ренату Гаушу после поражения в финале Кубка Либертадорес и уже месяц активно ищет ему замену. В Бразилии сейчас мода на португальцев, поэтому «Фла» обратил внимание на Соузу.

Слухи вскоре стали обрастать деталями. Оказалось, что в Соузе заинтересован еще и «Интернасионал», а Польский футбольный союз требует неустойку в 300 тысяч евро за разрыв контракта. Более того, глава федерации Цезари Кулеша 26 декабря прямо в Twitter написал: «Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию из-за предложения со стороны. Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался».

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Непопулярный тренер

Тут важно пояснить, что португальца назначал не Кулеша. Кандидатуру Соузы в январе 2021 года продавил Збигнев Бонек, покинувший пост президента Польского футбольного союза минувшим летом. Вообще тренер-иностранец для бело-красной сборной — редкость. А к Соузе отношение в стране изначально было скептическим, так как на Евро-2020 команду вывел не он, а Ежи Бженчек. Но польским тренером якобы был недоволен Роберт Левандовски, поэтому назначили иностранца.

С Соузой команда набрала всего одно очко в трех матчах группы Евро и заняла в ней последнее место. В отборе ЧМ-2022 поляки финишировали вторыми вслед за Англией, но игра оставила много вопросов. За весь 2021 год сборная Польши обыграла лишь трех соперников — Сан-Марино, Андорру и Албанию.

Кроме того, поляки не любили Соузу за то, что он игнорировал польский чемпионат — не посещал матчи и почти не обращал внимания на местных игроков. Достаточно сказать, что на ноябрьские игры португалец не вызвал ни одного футболиста из польской лиги.

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Мог быть Черчесов?

Любопытно, что на сегодняшний день официально еще никакого назначения или увольнения не было. И теоретически все может сорваться. «Интернасионал» в понедельник объявил о приходе нового тренера — Александера Медины. А «Фламенго» тянет с объявлением, потому что якобы ждет ответа от Жорже Жезуша — португалец уже работал с красно-черными и даже приводил их к победе в Кубке Либертадорес в 2019 году, а во вторник официально ушел из «Бенфики».

Однако бразильский инсайдер Вене Касагранде опровергает все домыслы: «Паулу Соуза уже подписал с «Фламенго» контракт на два года. Он будет тренером «Фла», который не думает все «переиграть» для назначения Жорже Жезуша».

В Польше тоже уже смирились с отставкой. «Формально Соуза все еще остается тренером сборной, но практически — уже нет, — сказал «СЭ» обозреватель Sport.pl Доминик Сеньковски. — Трудно представить, что он продолжит работать в Польше после всей этой ситуации. Он оказался совершенно нелояльным, в Польше ему уже ловить нечего».

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Теперь нашим ближайшим соперникам предстоит заново строить команду. Соуза не добивался глобальных успехов, но хотя бы успел выстроить фундамент агрессивной игры в атаке. Вместе с Соузой уйдет и весь его интернациональный штаб, и это еще одна проблема — у португальца не было ни одного ассистента-поляка, так что новым тренером будет кто-то со стороны. При этом у наследника до встречи с Россией (24 марта) не будет ни одного матча для тестирования футболистов. Поэтому шансов на назначение у Станислава Черчесова было бы мало — именно сейчас полякам нужен свой тренер.

В прессе называют шесть фамилий, но большинство из них нам ни о чем не скажет: Чеслав Михневич (недавно обыграл «Спартак» во главе «Легии»), Адам Навалка (вывел сборную на Евро-2016 и ЧМ-2018), Ежи Бженчек (его и сменил Соуза), Петр Новак, Мачей Столярчик, Михал Проберц.

В любом случае новому тренеру придется строить команду на ходу, в жутком цейтноте, да еще и накануне судьбоносного плей-офф. Эта ситуация во много раз хуже той, в которую попал Валерий Карпин летом.

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