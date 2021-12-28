Скандал в сборной Польши: за три месяца до матча с Россией сбегает главный тренер. Для Карпина это плюс

«СЭ» рассказывает о перестановках у нашего ближайшего соперника.

Перебежчик

«Дезертир» — с таким лаконичным заголовком на первой полосе вышла в понедельник польская газета Przeglad Sportowy. Так журналисты назвали пока еще главного тренера сборной Польши Паулу Соузу.

Все из-за его поведения. 20 декабря известный инсайдер Николо Скира сообщил о том, что Соуза готов возглавить «Фламенго». Бразильский клуб расстался с тренером Ренату Гаушу после поражения в финале Кубка Либертадорес и уже месяц активно ищет ему замену. В Бразилии сейчас мода на португальцев, поэтому «Фла» обратил внимание на Соузу.

Слухи вскоре стали обрастать деталями. Оказалось, что в Соузе заинтересован еще и «Интернасионал», а Польский футбольный союз требует неустойку в 300 тысяч евро за разрыв контракта. Более того, глава федерации Цезари Кулеша 26 декабря прямо в Twitter написал: «Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт по обоюдному согласию из-за предложения со стороны. Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался».

Dzi? zosta?em poinformowany przez Paulo Sous?, ?e chce rozwi?za? za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcze?niejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odm?wi?em. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

Непопулярный тренер

Тут важно пояснить, что португальца назначал не Кулеша. Кандидатуру Соузы в январе 2021 года продавил Збигнев Бонек, покинувший пост президента Польского футбольного союза минувшим летом. Вообще тренер-иностранец для бело-красной сборной — редкость. А к Соузе отношение в стране изначально было скептическим, так как на Евро-2020 команду вывел не он, а Ежи Бженчек. Но польским тренером якобы был недоволен Роберт Левандовски, поэтому назначили иностранца.

С Соузой команда набрала всего одно очко в трех матчах группы Евро и заняла в ней последнее место. В отборе ЧМ-2022 поляки финишировали вторыми вслед за Англией, но игра оставила много вопросов. За весь 2021 год сборная Польши обыграла лишь трех соперников — Сан-Марино, Андорру и Албанию.

Кроме того, поляки не любили Соузу за то, что он игнорировал польский чемпионат — не посещал матчи и почти не обращал внимания на местных игроков. Достаточно сказать, что на ноябрьские игры португалец не вызвал ни одного футболиста из польской лиги.

Мог быть Черчесов?

Любопытно, что на сегодняшний день официально еще никакого назначения или увольнения не было. И теоретически все может сорваться. «Интернасионал» в понедельник объявил о приходе нового тренера — Александера Медины. А «Фламенго» тянет с объявлением, потому что якобы ждет ответа от Жорже Жезуша — португалец уже работал с красно-черными и даже приводил их к победе в Кубке Либертадорес в 2019 году, а во вторник официально ушел из «Бенфики».

Однако бразильский инсайдер Вене Касагранде опровергает все домыслы: «Паулу Соуза уже подписал с «Фламенго» контракт на два года. Он будет тренером «Фла», который не думает все «переиграть» для назначения Жорже Жезуша».

Flamengo e Paulo Sousa j? assinaram. Dois anos de contrato. Ele ser? o treinador do Fla, que n?o pensa em «voltar atr?s» para tentar Jorge Jesus. https://t.co/mdaS9Ka5gE — Ven? Casagrande (@venecasagrande) December 28, 2021

В Польше тоже уже смирились с отставкой. «Формально Соуза все еще остается тренером сборной, но практически — уже нет, — сказал «СЭ» обозреватель Sport.pl Доминик Сеньковски. — Трудно представить, что он продолжит работать в Польше после всей этой ситуации. Он оказался совершенно нелояльным, в Польше ему уже ловить нечего».

Теперь нашим ближайшим соперникам предстоит заново строить команду. Соуза не добивался глобальных успехов, но хотя бы успел выстроить фундамент агрессивной игры в атаке. Вместе с Соузой уйдет и весь его интернациональный штаб, и это еще одна проблема — у португальца не было ни одного ассистента-поляка, так что новым тренером будет кто-то со стороны. При этом у наследника до встречи с Россией (24 марта) не будет ни одного матча для тестирования футболистов. Поэтому шансов на назначение у Станислава Черчесова было бы мало — именно сейчас полякам нужен свой тренер.

В прессе называют шесть фамилий, но большинство из них нам ни о чем не скажет: Чеслав Михневич (недавно обыграл «Спартак» во главе «Легии»), Адам Навалка (вывел сборную на Евро-2016 и ЧМ-2018), Ежи Бженчек (его и сменил Соуза), Петр Новак, Мачей Столярчик, Михал Проберц.

В любом случае новому тренеру придется строить команду на ходу, в жутком цейтноте, да еще и накануне судьбоносного плей-офф. Эта ситуация во много раз хуже той, в которую попал Валерий Карпин летом.