Ковид атаковал серию А, Моуринью ругается на судей, обескровленный «Наполи» выстоял в Турине

Самое интересное из 20-го тура серии А.

«Омикрон» добрался и до Италии. Из-за вспышек ковида в некоторых командах были перенесены четыре матча 20-го тура серии А. На карантине по решению местных властей сидят «Болонья», «Торино», «Салернитана» и «Удинезе». В «Вероне» и «Наполи» число сдавших положительный тест около десятка, но игры с их участием состоялись.

Но, кажется, надвигающегося хаоса удастся избежать. Все клубы серии А договорились наконец утвердить ковидный протокол, согласно которому матч состоится, если в команде есть 13 здоровых игроков первой и молодежной команды, включая одного вратаря.

К счастью, два главных матча тура все же состоялись.

Моуринью ругается на игроков и судей

Россонери с трудом набрали состав на встречу с «волками». Из-за коронавируса «Милан» потерял практически всех защитников, а трое игроков (Фадо Балло-Туре, Исмаэль Беннасер и Франк Кессье) уехали на Кубок Африки. Из-за серьезных кадровых проблем «Милан» составил пару центральных защитников из лишенного игровой практики Маттео Габбии (три матча в серии А-2021/22) и правого защитника Пьера Калулу.

«Рома» на удивление комфортно себя чувствует в ковидные времена. Из серьезных потерь можно отметить только травмированного с Евро-2020 Леонардо Спинаццолу. Однако в начале матча трудно было понять, какая из команд с трудом собрала оборонительную линию: «Милан» бодро стартовал и прижал гостей к воротам.

Уже на 4-й минуте встречи Тео Эрнандес оказался первым на подборе после углового и мощно пробил с лета. Руй Патрисиу выручил, но он был не единственным, кто сыграл рукой в этом эпизоде, — Тэмми Эбрахам вдруг решил, что он тоже вратарь. Главный арбитр Даниэлле Чиффи посмотрел повтор и назначил пенальти. Оливье Жиру развел Патрисиу и мяч по разным углам. А на 17-й минуте защитник римлян Роджер Ибаньес неаккуратно отпасовал назад своему вратарю Жиру и перехватил передачу. Удар француза пришелся в штангу, но на добивании партнеру помог Жуниор Мессиас.

К концу тайма «Рома» немного пришла в себя и даже сократила отставание. Эбрахам исправился за ошибку у своих ворот, подставив ногу под дальний удар Лоренцо Пеллегрини. Зато во втором тайме начался бенефис вратаря «Милана» Майка Меньяна. Французский вратарь несколько раз спас «Милан» от пропущенных мячей. С реализацией у его партнеров после перерыва было похуже, чем в начале игры. Запомнились удары в перекладину от Браима Диаса с игры и Алессандро Флоренци со штрафного.

«Рома» не сподобилась на финальный штурм в меньшинстве: за 15 минут до окончания основного времени матча вторую желтую получил Рик Карсдорп. Вместо ничьей римляне пропустили третий мяч в свои ворота. Вышедший на замену Рафаэль Леау убежал один на один с Патрисиу и увеличил преимущество до двух голов. Но на этом молодой португалец не остановился. На 90+3-й минуте Леау посадил на красную карточку еще одного защитника «Ромы» — на сей раз с поля ушел Джанлука Манчини. Но второй пенальти «Милан» забить не сумел. Патрисиу отбил удар Златана Ибрагимовича и спас «волков» от разгрома.

Неудивительно, что после матча главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ругался на судейство, как, впрочем, и на своих футболистов.

«Выступление было очень слабым. Если взглянуть на первые два гола, то они были забиты, когда мы дважды потеряли мяч в простых ситуациях. Качества нам определенно не хватало, как и работе судей. Я видел, что Эбрахам совершил движение рукой, но оно не было попыткой остановить мяч. Если и давать за такое пенальти, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и Ибаньесе. Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного. Я в «Роме» шесть-семь месяцев, привыкаю к такому отношению, хотя к такому привыкать, конечно, не стоит. Мне не нравится говорить это, но я обязан сказать, что не понял, что сегодня делали рефери и ВАР», — заявил португалец.

«Наполи» выстоял в Турине без 10 игроков основы

У приехавшего в Турин «Наполи» ситуация едва ли не хуже, чем у «Милана». Заболели главный тренер Лучано Спаллетти и несколько футболистов основы: Алекс Мерет, Виктор Осимхен, Ирвинг Лосано, Мариу Руй и Кевин Малькюи. На Кубок Африки уехали Калиду Кулибали, Адам Унас и Алекс Замбо-Ангисса. Да и новость о грядущем отъезде капитана Лоренцо Инсинье в «Торонто» вряд ли подняла командный дух. На таком фоне даже потери Данило, Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини не выглядели критичными для «Ювентуса». К тому же от травмы восстановился Федерико Кьеза.

Хозяева ожидаемо взяли мяч под контроль и попытались быстро огорчить обескровленного соперника. Но ничего путного, кроме удара Уэстона Маккени после углового, не вышло. К середине тайма гости перехватили инициативу и сами забили. Свой 6-й мяч в сезоне забил 34-летний ветеран Дрис Мертенс. Войцеху Щенсны не помогли и два защитника на линии ворот. До перерыва гости могли забить еще раз, был шанс на дубль и у Мертенса, но «Юве» ушел в раздевалку с минимальным отставанием.

А в самом начале второго тайма хозяева сравняли счет. Вернувшийся в состав Кьеза отметился голом в первом же матче. 24-летний нападающий пробил из-за пределов штрафной, и мяч рикошетом от защитника влетел в сетку ворот Давида Оспины.

Обе команды нанесли очень много ударов по воротам (20-16 в пользу «Ювентуса»), но с попаданиями в створ не заладилось (5-4). Атаки хозяев выглядели чуть опаснее, но пенальти в ворота «Юве» могло перечеркнуть все их усилия. Судья Симоне Соцца не разглядел нарушения в борьбе Маттейса де Лигта с Джовани Ди Лоренцо. Как итог — справедливая ничья, которой должны быть недовольны обе команды.