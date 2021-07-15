Говорит трехкратная вице-чемпионка России Екатерина Орлова.

Олимпиада в Токио стартует уже через полторы недели, и волейбол — один из немногих игровых видов спорта, где Россия представлена командами в мужском и женском турнирах. Тревожно за обе команды, но если мужчины — претенденты на медали, то девушкам бы из группы выйти.

А еще недавно наши забирали чемпионаты Европы оптом. То победное поколение еще представлено в сборной, но постепенно уступает жилплощадь в сборной молодежи. Этой весной карьеру завершила чемпионка Европы 33-летняя блокирующая Екатерина Орлова — и сразу заступила на нестандартную должность менеджера по развитию резерва в калининградском «Локомотиве». По иронии судьбы последним матчем стал финал чемпионата России, в котором ее «Динамо» уступило как раз железнодорожницам, ведя 2-0 и 23:21 в третьем сете. А Орлова до этого провела два года в «Локо». Впрочем, по информации «СЭ», на предсезонном Кубке губернатора Орлова все-таки проведет прощальный матч — как первый капитан в истории клуба и местная воспитанница.

А начало ее деятельности на новой должности ознаменовалось открытием в клубе — чемпионе России пляжной волейбольной команды. В минувшие выходные в Зеленоградске завершился шестой этап чемпионата России — и его с ходу выиграла представительница «Локомотива» 168-сантиметровая Мария Воронина.

Вы не поверите, но на матчах даже были фанаты «на цветах».

Фанаты пляжного волейбола в Зеленоградске! pic.twitter.com/GqokxCoeeO — Lublineс93 (@Lublinec931) July 14, 2021

Корреспондент «СЭ» поговорил с новым менеджером чемпионского клуба — о жизни после карьеры, сравнении Швейцарии и Калининграда и шансах наших в Токио.

Несмотря на поражение в финале чемпионата, вручили золотую медаль

— Екатерина, сразу после завершения карьеры вы говорили, что счастливы свободе. Вы сейчас еще ощущаете себя волейболисткой или уже все, целиком в новой работе?

— Да, я уже скорее не волейболистка. Началась новая жизнь с середины июня — теперь я менеджер по развитию молодежных команд в «Локомотиве». И я счастлива и пока по мячу не соскучилась. Сомнений в решении у меня нет, я шла к нему весь последний сезон и была готова к такому повороту. Теперь шучу над девчонками, когда они пашут на сборах: «Ну что вы там, умираете, да?»

И я рада, что мне так быстро дали возможность остаться при деле, приносить пользу в родном клубе и городе. Работа, конечно, другая — Excel, графики, организационные моменты, помощь в тренировочном процессе молодежи. Когда у тебя 20 лет все расписано по месяцам, это непривычно.

— Теперь вы понимаете, чего стоит работа вокруг команды, которая за кулисами.

— Честно, когда я была игроком, не могла и подумать, сколько прикладывают усилий люди в администрации клубов. Пока сам не начнешь — не поймешь. Забот и хлопот очень много. Через мои рассказы теперь и девчонки это понимают.

— Не обидно, что завершение получилось таким? Золото у «Динамо», казалось, уже было в руках, но «Локомотив» отыгрался с 0-2.

— Это самая свежая рана в моей карьере. Я прямо почувствовала, как меня выбило из колеи. Сейчас уже отошла, это объект шуток, в родном клубе добрые люди напоминают (смеется). В первую очередь было обидно, что проиграли, но также обидно, что «Локомотив» стал именно без меня чемпионом. Хотя я была рада за девчонок, что они подарили такой праздник городу. Тогда их было нереально остановить, их будто подменили в конце третьего сета. Я верила до конца, но они сотворили чудо, достойное финала.

— Притом вам в итоге была вручена золотая медаль, говорят. На празднике по поводу чемпионства.

— Да, меня пригласили, и Александр Петрович (Косырьков, генеральный директор клуба. — Прим. «СЭ») абсолютно неожиданно для меня вручил такую награду, как благодарность первому капитану команды. Было безумно приятно.

— Чемпионкой себя почувствовали хоть немного?

— Скорее нет все-таки. Когда тебе вешают медаль на пьедестале, ощущения совсем другие.

— Вы в целом довольны тем, как сложилась ваша карьера?

— Я точно ни о чем не жалею. Не у каждого спортсмена по итогам карьеры столько медалей. Единственное — нет медали в Лиге чемпионов, но ее завоевать объективно сложно. И хотелось взять чемпионат России. Но я свою карьеру воспринимаю с полным удовлетворением.

— «Локомотив» недавно создал клуб по пляжному волейболу, и сразу его игрок Мария Воронина стала победительницей этапа чемпионата России. Это направление тоже на вас?

— Да. Для меня оно пока новое, но для клуба — важное, да и для страны, надо развивать пляжку. Тем более в Калининградском регионе она популярна, на «Сковородке» (пляж в Калининграде. — Прим. «СЭ») играют зимой и летом, даже в рабочие дни. И сейчас на чемпионате России были практически полные трибуны. Я, правда, сама никогда не играла. Во время сезона столько этого волейбола, что в отпуске хочется вообще не касаться мяча (смеется). Но мне очень понравилось, как мы провели этап. Маша Воронина — молодец. Реально праздник. Солнце, песок и крутая организация, как сказали сами волейболисты.

— Какая у вас цель на новом посту?

— Развивать молодежные команды, выстраивать систему клуба. У меня вообще была мечта остаться в волейболе, работать в родном Калининграде. Здесь лучшие болельщики, лучшие условия, на мой взгляд. И есть желание расширять молодежный, пляжный волейбол. Хочется создать ассоциацию: Калининград — это волейбол.

— У «Динамо-Янтаря» в свое время получилось так себе.

— Да, мы тут провели один матч, кажется. Не было арены, нас здесь в принципе никто не знал. Играли посреди легкоатлетического манежа, просто спортивный линолеум постелили. Чисто для галочки приехали показаться. А остальные матчи играли в Москве. Сейчас все по-другому.

— Если прямо создавать у вас волейбольный кластер, надо бы и мужскую команду.

— Часто получается, что, когда пытаются создать две команды, одну потом закроют. Ну нет возможности финансировать обе, так было в Белгороде. Болельщикам, наверное, хочется побольше команд. Но у «Локомотива» и РЖД есть же команда в Новосибирске, так что все логично.

— Бывшие спортсмены часто идут в тренеры и, кажется, редко задумываются о других вариантах. Может, ваш пример покажет, что после спорта можно и в офисе работать, и шире смотреть на варианты?

— Не у всех есть такая возможность. Конечно, с карьерой после ухода у спортсменов есть проблема. Первое время — эйфория, никуда не надо. Но проходит время, и задумываешься — что делать-то? Я не вижу себя тренером. Нужен особый дар и крепкие нервы.

Вопрос зарплат футболистов давно всех мучает

— Вы одна из тех российских спортсменок, кто играл за рубежом. Как вам Швейцария, остаться в ней не хотелось?

— Никогда. Понятно, все говорят — Швейцария, ой как круто. Совсем другой уровень жизни, все дорого. Но там и ресурсы у людей другие. Я русский человек, мне всегда хотелось вернуться. После первого сезона было еще не так тяжело. Но после второго решила, что пора.

— Чего не хватает русскому человеку в Швейцарии?

— Общения, родных, близких. В «Волеро» все условия были, Якубовский (Став Якубовский, президент клуба. — Прим. «СЭ») живет волейболом. Но скучновато, есть такое. Первое время смотрелось дико. Выходной в воскресенье, выходишь — магазины не работают, даже продуктовые. В праздник все семьями уезжают в горы. В Калининграде больше цивилизации, да в любом российском городе. У нас что ни праздник, то веселье. Пока проблемы с ковидом не начались.

— Волейбольной зарплаты хватает, чтобы в Швейцарии жить?

— Да, конечно. Причем квартиру снимают, машина одна на двоих, кормят. Чтобы закупаться в гипермаркетах, ездили в соседнюю Германию, 40 минут на машине. Там цены совсем другие. На 100 евро мог несколько сумок купить, а в Цюрихе два йогурта и три шоколадки.

— Но зарплаты волейболистов в России выше?

— Думаю, да. Но и уровень волейбола в Швейцарии невысок. «Волеро», по сути, единственная сильная команда в чемпионате, которая играла в еврокубках. И ставку всегда делали на них, на клубный чемпионат мира. Заранее все знали, кто выиграет чемпионат, Кубок страны.

— Я почему про зарплаты спрашиваю — недавно российские футболисты вылетели с Евро, и гандболистка Бобровникова возмутилась их зарплатами. До этого волейболистка Гамова критиковала звания ЗМС за чемпионат мира. Справедливо и этично ли об этом говорить?

— Этот вопрос давно всех мучает (смеется). Частая тема обсуждений спортсменов из других видов, не только волейболистов. Бывает, задумываешься: реально, почему у них больше, чем у других? С другой стороны, лезть в чужой карман тоже нехорошо. Никому не понравится, когда полезут в твой. А у нас это популярно — спрашивать, почему у тебя такой контракт.

Футбол — мировой вид спорта, у них спонсоры, внимание, поэтому и зарплаты. Я стараюсь не думать об этом. Но по поводу слов Кати — действительно непонятно, за что футболистам дали ЗМС. В волейболе, чтобы этого добиться, надо прыгнуть очень высоко. Даже «мастера» раньше тяжело было получить.

— Волейболистки сейчас получают по делу?

— А я не знаю, у кого какие контракты! Так что не буду оценивать.

Призываю не поливать сборную грязью, а поддерживать

— До Олимпиады в Токио считаные дни. Ваше поколение выиграло чемпионаты Европы, мира, если вспомнить 2010 год. Почему сейчас такие проблемы? Из-за смены поколений?

— Пожалуй, да. Смотришь на другие сборные — у них она идет быстрее, чем у нас. В России на площадке бессменно одни и те же. Я в 2015-м выиграла чемпионат Европы, и там играли таким же составом. Не было Ирки Воронковой и Жени Старцевой. А так Гончар [Наталья Гончарова], Фетис [Ирина Фетисова] — я с ними же выигрывала!

— Татьяна Кошелева еще была, которая резко ушла перед Играми...

— Честно, не знаю, почему она приняла такое решение. Она амбициозный человек, и сыграть на Олимпиаде было ее мечтой. Но это ее решение.

— Думаете?

— В любом случае она посчитала так нужным. Правду знает только закрытый круг людей.

— Просто не лучше ли было тренерскому штабу хотя бы представить свою точку зрения публично?

— Наверное, она объяснила, они о чем-то договорились, надеюсь. Одно могу сказать — в последнее время много писали, мол, Таня не тянет, сама проиграла место в составе... Но она могла помочь даже опытом, а не столько игрой. Думаю, она бы пригодилась.

— Но у нас есть и молодежь. Федоровцева вошла в состав, есть Бровкина, Кадочкина.

— Да, позитив в том, что мы все-таки начали ее привлекать. Как вы говорите, «нашему» поколению нужна помощь. Но пока опыта постоянно держать планку игры на высоком уровне у них не хватает. Надеюсь, наши девчонки смогут хорошо выступить на Олимпиаде. Группа очень сложная, но верю в наших.

— А вам вообще не кажется, что эта Олимпиада отчасти профанация и точно не праздник? Без зрителей, фактически в загоне.

— Олимпиада — главное, что может быть в карьере спортсмена. Понятно, хочется играть при полных трибунах. Но ситуация такая, какая есть. И поездка даже на такую Олимпиаду — большая удача.

— Какой результат нашей сборной можно считать приемлемым? Выход из группы?

— Можно я просто пожелаю им удачи? (Смеется.) Со стороны всегда легко судить, лежа на диване. Критика — это нормально, когда она по делу. Но иногда...

— Вы читали комментарии по ходу карьеры, кажется.

— Да, когда играла — читала. Может, и не нужно было это делать.

— Отвечали? «Левые» аккаунты были?

— Нет, такого никогда. Но иногда очень хотелось ответить. Бывало, писала сообщение и вовремя стирала. Придерживаюсь мнения, что пусть человек выскажет мнение, имеет право. А если ввяжешься в дискуссию, скажут — так она еще и спорит, ругается!

— Вам не кажется, что в России на спортивные результаты реагируют злее и острее?

— Может быть. Я призываю всех, кто будет болеть за наших девчонок, не поливать их грязью, а поддерживать в любой ситуации.