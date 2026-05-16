Фассон дал согласие руководству «Локомотива» на подписание нового контракта

Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Лукас Фассон согласился подписать новый контракт.

24-летний бразилец дал устное согласие руководству железнодорожников, что готов принять предложенные клубом условия. Действующее соглашение защитника истекает в конце сезона.

Фассон выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. В сезоне-2025/26 защитник принял участие в 33 матчах команды во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе» и чилийский «Депортес Ла-Серена». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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