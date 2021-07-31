Сборная Белоруссии завоевала первую медаль Олимпиады-2020 в прыжках на батуте
09:52
Белорусский спортсмен Иван Литвинович завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в прыжках на батуте.
20-летний белорус принес своей сборной первую медаль Игр в Токио. Его соотечественник Владислав Гончаров занял четвертое место.
Прыжки на батуте
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Личное первенство
Финал
1. Иван Литвинович (Белоруссия) — 61,715
2. Дун Дун (Китай) — 61,235
3. Дилан Шмидт (Новая Зеландия) — 60,675
4. Владислав Гончаров (Белоруссия) — 60,565
5. Дмитрий Ушаков (Россия) — 59,600
6. Андрей Юдин (Россия) — 58,235
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