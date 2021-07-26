Каменева и Фесикова не попали в финал Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине
06:13
Российские спортсменки Мария Каменева и Анастасия Фесикова не смогли пробиться в финал Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.
Каменева стала пятой в первом полуфинальном заплыве, Фесикова во втором заняла седьмое место.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
100 м н/с
Полуфиналы
1. Риган Смит (США) — 57,86
2. Кайли Масс (Канада) — 58,09
3. Кайли Маккеон (Австралия) — 58,11
10. Мария Каменева (Россия) — 59,49
14. Анастасия Фесикова (Россия) — 1.00,20
Читайте также
«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю