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Каменева и Фесикова не попали в финал Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине

06:13
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Российские спортсменки Мария Каменева и Анастасия Фесикова не смогли пробиться в финал Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Каменева стала пятой в первом полуфинальном заплыве, Фесикова во втором заняла седьмое место.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

100 м н/с

Полуфиналы

1. Риган Смит (США) — 57,86

2. Кайли Масс (Канада) — 58,09

3. Кайли Маккеон (Австралия) — 58,11

10. Мария Каменева (Россия) — 59,49

14. Анастасия Фесикова (Россия) — 1.00,20

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события