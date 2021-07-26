Каменева и Фесикова не попали в финал Олимпиады в плавании на дистанции 100 метров на спине

Российские спортсменки Мария Каменева и Анастасия Фесикова не смогли пробиться в финал Олимпиады в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Каменева стала пятой в первом полуфинальном заплыве, Фесикова во втором заняла седьмое место.

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