Сборная Канады завоевала бронзу в софтболе на Олимпиаде в Токио
09:52
Сборная Канады по софтболу победила Мексику в финале за третье место на Олимпиаде в Токио.
Канадки победили мексиканок со счетом 3:2.
Канада впервые завоевала медаль в софтболе на Олимпийских играх. До этого лучшим результатом сборной было 4-е место в Пекине в 2008 году.
Сегодня, 27 июля состоится матч за золотые медали, в котором встретятся Япония и США.
Софтбол
Иокогама (Япония)
Олимпийские игры
Матч за 3-е место
Мексика — Канада — 2:3
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