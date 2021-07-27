Сборная Канады завоевала бронзу в софтболе на Олимпиаде в Токио

Сборная Канады по софтболу победила Мексику в финале за третье место на Олимпиаде в Токио.

Канадки победили мексиканок со счетом 3:2.

Канада впервые завоевала медаль в софтболе на Олимпийских играх. До этого лучшим результатом сборной было 4-е место в Пекине в 2008 году.

Сегодня, 27 июля состоится матч за золотые медали, в котором встретятся Япония и США.

Софтбол

Иокогама (Япония)

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Мексика — Канада — 2:3