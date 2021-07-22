Женские сборные США и Японии по софтболу одержали две победы подряд на Олимпиаде в Токио

Женская сборная США по софтболу выиграла второй матч подряд на Олимпиаде в Токио.

Американки обыграли сборную Канады со счетом 1:0.

Во втором матче сегодняшнего игрового дня сборная Японии победила Мексику со счетом 3:2. Эта победа стала для японок второй подряд.

Сборная Японии занимает первое место в турнирной таблице, опережая США по дополнительным показателям. Команды, занявшие первое и второе места по итогам группового турнира, проведут матч за золотую медаль.

Софтбол

Фукусима (Япония)

Олимпийские игры

Групповой турнир

США — Канада — 1:0

Мексика — Япония — 2:3