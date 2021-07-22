Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Софтбол

Женские сборные США и Японии по софтболу одержали две победы подряд на Олимпиаде в Токио

08:46
Теги:

Женская сборная США по софтболу выиграла второй матч подряд на Олимпиаде в Токио.

Американки обыграли сборную Канады со счетом 1:0.

Во втором матче сегодняшнего игрового дня сборная Японии победила Мексику со счетом 3:2. Эта победа стала для японок второй подряд.

Сборная Японии занимает первое место в турнирной таблице, опережая США по дополнительным показателям. Команды, занявшие первое и второе места по итогам группового турнира, проведут матч за золотую медаль.

Софтбол

Фукусима (Япония)

Олимпийские игры

Групповой турнир

США — Канада — 1:0

Мексика — Япония — 2:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Врач из американской делегации оскорбила организаторов Олимпиады. Она сравнила их с нацистами
В отношении жены судьи Безбородова возбудили уголовное дело за избиение сына Стаса Пьехи
«Рубин» отдал ведущего защитника прямо перед сезоном. Это самая крупная продажа со времен перехода Азмуна
Жена судьи Безбородова объяснила причину нападения на семилетнего сына Стаса Пьехи
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд