Женские сборные США и Японии по софтболу одержали две победы подряд на Олимпиаде в Токио
08:46
Женская сборная США по софтболу выиграла второй матч подряд на Олимпиаде в Токио.
Американки обыграли сборную Канады со счетом 1:0.
Во втором матче сегодняшнего игрового дня сборная Японии победила Мексику со счетом 3:2. Эта победа стала для японок второй подряд.
Сборная Японии занимает первое место в турнирной таблице, опережая США по дополнительным показателям. Команды, занявшие первое и второе места по итогам группового турнира, проведут матч за золотую медаль.
Софтбол
Фукусима (Япония)
Олимпийские игры
Групповой турнир
США — Канада — 1:0
Мексика — Япония — 2:3
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