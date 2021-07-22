Женская сборная Австралии победила Италию на олимпийском турнире по софтболу

Женская сборная Австралии одержала победу над Италией в матче олимпийского турнира по софтболу — 0:1.

Для австралиек эта победа стала первой в турнире, итальянки потерпели второе поражение подряд. Сборная Австралии поднялась на четвертое место в турнирной таблице групповой стадии, Италия — на пятом месте.

Команды, занявшие первое и второе места по итогам групповой стадии турнира по софтболу, проведут матч за золото. Сборные, занявшие третье и четвертое места в группе, разыграют бронзовые медали Олимпиады.

Софтбол

Фукусима (Япония)

Олимпийские игры

Групповой турнир

Италия — Австралия — 0:1