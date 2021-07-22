Медведь едва не сорвал матч по софтболу на Олимпиаде в Токио
09:13
Медведь едва не сорвал игру по софтболу между сборными Японии и Австралии на Олимпиаде в Токио.
«Охрана обнаружила медведя на арене «Адзума», где проходят соревнования. Нам не удалось найти или поймать медведя. Несмотря на то что на стадион не допускают зрителей, мы находимся в состоянии боевой готовности и ищем медведя вокруг этого места», — приводит AFP слова представителя полиции Фукусимы.
Матч Япония — Австралия (8:1) прошел вчера, 21 июля.
Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.
Дополнительная информация:
https://www.france24.com/en/live-news/20210721-bear-alert-hits-softball-at-olympic-games-opener
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