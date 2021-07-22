Медведь едва не сорвал матч по софтболу на Олимпиаде в Токио

Медведь едва не сорвал игру по софтболу между сборными Японии и Австралии на Олимпиаде в Токио.

«Охрана обнаружила медведя на арене «Адзума», где проходят соревнования. Нам не удалось найти или поймать медведя. Несмотря на то что на стадион не допускают зрителей, мы находимся в состоянии боевой готовности и ищем медведя вокруг этого места», — приводит AFP слова представителя полиции Фукусимы.

Матч Япония — Австралия (8:1) прошел вчера, 21 июля.

Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.