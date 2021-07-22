Олимпиада
Токио-2020
Медальный зачет Календарь Новости Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Софтбол

Медведь едва не сорвал матч по софтболу на Олимпиаде в Токио

09:13
Матч по софтболу Япония — Австралия. Фото AFP
Матч по софтболу Япония — Австралия. Фото AFP
Теги:

Медведь едва не сорвал игру по софтболу между сборными Японии и Австралии на Олимпиаде в Токио.

«Охрана обнаружила медведя на арене «Адзума», где проходят соревнования. Нам не удалось найти или поймать медведя. Несмотря на то что на стадион не допускают зрителей, мы находимся в состоянии боевой готовности и ищем медведя вокруг этого места», — приводит AFP слова представителя полиции Фукусимы.

Матч Япония — Австралия (8:1) прошел вчера, 21 июля.

Официальная церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.france24.com/en/live-news/20210721-bear-alert-hits-softball-at-olympic-games-opener

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Бывшая девушка Норманна опубликовала фото с обнаженной грудью
Врач из американской делегации оскорбила организаторов Олимпиады. Она сравнила их с нацистами
Ефимова показала фото из бассейна на Олимпиаде в Токио и обратилась к Губерниеву
Соперник Гассиева любит андерграунд. Он тренируется в злачном месте, где совершил суицид «величайший сутенер Европы»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд