Японка Нишия завоевала золотую медаль Олимпиады в скейтбординге

Японка Момиджи Нишия завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в скейтбординге (стрит).

Серебро у бразильянки Райссы Леал, замкнула тройку призерок японка Фуна Накаяма.

Это первый комплект медалей в женском скейтбординге на Олимписких играх. У мужчин в стрите золото также завоевал представитель Японии.

Скейтборд

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Стрит

Финал

1. Момиджи Нишия (Япония) — 14.74

2. Райсса Леал (Бразилия) — 14.64

3. Фуна Накаяма (Япония) — 14.49