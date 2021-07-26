Японка Нишия завоевала золотую медаль Олимпиады в скейтбординге
07:45
Японка Момиджи Нишия завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в скейтбординге (стрит).
Серебро у бразильянки Райссы Леал, замкнула тройку призерок японка Фуна Накаяма.
Это первый комплект медалей в женском скейтбординге на Олимписких играх. У мужчин в стрите золото также завоевал представитель Японии.
Скейтборд
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Стрит
Финал
1. Момиджи Нишия (Япония) — 14.74
2. Райсса Леал (Бразилия) — 14.64
3. Фуна Накаяма (Япония) — 14.49
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