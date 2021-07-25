Японец Хоригоме завоевал первую золотую медаль Олимпиады в скейтбординге
07:46
Японец Юто Хоригоме завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в скейтбординге.
Японский скейтбордист стал первым золотым медалистом в истории Олимпийских игр. Серебро у бразильца Келвина Хофлера, замкнул тройку американец Джаггер Итон.
Также комплект медалей будет разыгран в дисциплине «Парк».
Скейтборд
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Стрит
Финал
1. Юто Хоригоме (Япония) — 37.18
2. Келвин Хофлер (Бразилия) — 36.15
3. Джаггер Итон (США) — 35.35
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