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Японец Хоригоме завоевал первую золотую медаль Олимпиады в скейтбординге

07:46
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Японец Юто Хоригоме завоевал золотую медаль Олимпиады-2020 в скейтбординге.

Японский скейтбордист стал первым золотым медалистом в истории Олимпийских игр. Серебро у бразильца Келвина Хофлера, замкнул тройку американец Джаггер Итон.

Также комплект медалей будет разыгран в дисциплине «Парк».

Скейтборд

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Стрит

Финал

1. Юто Хоригоме (Япония) — 37.18

2. Келвин Хофлер (Бразилия) — 36.15

3. Джаггер Итон (США) — 35.35

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Сергей Разин все материалы автора

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