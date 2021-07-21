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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Скейтбординг

Скейтбордистка из Нидерландов не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

11:28
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Нидерландская скейтбордистка Кэнди Джейкобс сдала положительный тест на коронавирус и пропустит Олимпийские игры в Токио.

«К сожалению, сегодня утром у меня был положительный результат теста на коронавирус, а это значит, что мое олимпийское путешествие заканчивается. Я чувствую себя здоровой и сделала все, что было в моих силах, чтобы предотвратить этот сценарий, приняла все меры предосторожности. К счастью, мы соблюдаем протоколы, поэтому мои товарищи по команде по-прежнему в деле», — написала Кэнди в Instagram.

Публикация от Candy Jacobs (@candy_jacobs)

Это уже второй случай пропуска соревнований из-за положительного теста на коронавирус. Ранее стало известно, что чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре также пропустит соревнования из-за болезни.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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