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Австралиец Палмер выиграл золотую медаль в скейтбординге на Олимпиаде

07:30
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Австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дисциплине «парк». 18-летний австралиец в своей лучшей попытке набрал 95,83 балла.

Бразилец Педру Баррос выиграл серебряную медаль — 86,14 балла. Замкнул тройку лучших американец Кори Джуно — 84,13 балла.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Скейтбординг

Мужчины

Парк

Финал

1. Киган Палмер (Австралия) — 95,83.

2. Педру Баррос (Бразилия) — 86,14.

3. Кори Джуно (США) — 84,13.

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Евгений Козинов все материалы автора

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