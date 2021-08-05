Австралиец Палмер выиграл золотую медаль в скейтбординге на Олимпиаде
07:30
Австралийский скейтбордист Киган Палмер выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Токио в дисциплине «парк». 18-летний австралиец в своей лучшей попытке набрал 95,83 балла.
Бразилец Педру Баррос выиграл серебряную медаль — 86,14 балла. Замкнул тройку лучших американец Кори Джуно — 84,13 балла.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Скейтбординг
Мужчины
Парк
Финал
1. Киган Палмер (Австралия) — 95,83.
2. Педру Баррос (Бразилия) — 86,14.
3. Кори Джуно (США) — 84,13.
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