Скейтбординг стал самым упоминаемым новым олимпийским видом спорта в российских соцсетях

Скейтбординг стал самым обсуждаемым новым видом спорта на Олимпиаде в Токио в российском сегменте интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на digital-агентство «Интериум».

Согласно исследованию агентства, которое было основано на мониторинге упоминаний новых видов спорта на форумах и в блогах в контексте Игр в Японии в период с 21 июля по 9 августа, скейтбординг стал самым упоминаемым. Этот вид спорта упомянули 3492 раза. Ниже расположились скалолазание (2929), карате (2516), бейсбол (2307), серфинг (2169) и софтбол (1627). Наиболее обсуждаемой оказалась новость о том, что японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.

Отмечается, что скейтбординг, серфинг и софтбол вызвали наибольшее количество негативных комментариев у российских пользователей. Они сочли эти виды спорта «непонятными», «детскими» и «странными».

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Играх дебютировали скейтбординг, серфинг, карате и скалолазание, также в программу соревнований вернулись бейсбол и софтбол.

По итогам Олимпиады Россия заняла пятое место в медальном зачете с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. Первую строчку в зачете заняла команда США с 39 золотыми, 41 серебряной и 33 бронзовыми медалями.