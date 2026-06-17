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Судейство

17 июня, 11:20

Лапочкин заявил, что Месси должен был получить красную карточку в матче с Алжиром

Лионель Месси и Аиссы Манди.
Фото Global Look Press

Бывший арбитр Сергей Лапочкин поделился с «СЭ» мнением о судействе польского арбитра Шимона Марчиняка в матче Аргентина — Алжир (3:0) на чемпионате мира-2026.

В первом тайме Лионель Месси сзади ударил шипами по икроножной мышце защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Главный арбитр не показал аргентинцу даже желтой карточки.

«Это красная карточка. Месси вступает в интенсивное единоборство, напрыгивает на соперника. Высокий контакт, нога алжирца идет в наклон. Все критерии говорят об удалении. Марчиняк — арбитр финала прошлого чемпионата мира. Покажи он хотя бы желтую, можно было трактовать через то, что мы не видим чрезмерной силы и контакт недостаточный. А когда арбитр не показывает ничего, это удивляет. Я считаю, что Месси должен был быть удален», — сказал Лапочкин «СЭ».

Лионель Месси, Аисса Манди и&nbsp;Шимон Марчиняк.Месси и судьи: удалить нельзя, помиловать

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в группе J. Алжирцы — на последней строчке.

Во 2-м туре ЧМ-2026 Аргентина сыграет против Австрии, а Алжир встретится с Иорданией.

Давид Петросян

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