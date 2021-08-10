Дмитрий Гордон объяснил, почему к спортсменам из России относятся плохо

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему на Олимпиаде в Токио к России было предвзятое отношение.

«Я привык быть профессионалом. Но в художественной гимнастике я не профессионал. Что касается отношения к России, то оно плохое. Весь мир знает об употреблении мельдония российскими спортсменами. Из-за этого складывается плохое отношение к России. Вспомните, как у Родиной и Зайцева отключали музыку... Все понимали, что СССР — агрессор, который вошел в Афганистан. Так и здесь, все понимают, что русские употребляли допинг», — сказал Гордон «СЭ».

7 августа золотую медаль в художественной гимнастике Олимпийских игр со скандалом выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления и все равно получила высокие оценки. Второе место заняла россиянка Дина Аверина, ее сестра Арина — четвертая.