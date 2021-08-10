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На Украине отреагировали на обвинения о спорном судействе в художественной гимнастике

12:32
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Известный украинский журналист Артем Франков высказался по поводу заявления украинской судьи Лидии Виноградной о выступлении Дины Авериной в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Линой Ашрам.Украинская судья заявила, что ей желают смерти после оценки выступления сестер Авериных на Олимпиаде в Токио

Специалист считает, что у израильской спортсменки Линой Ашрам была выше оценка сложности тела.

«Человек, который уронил предмет, чемпионом быть не может. Я к художественной гимнастике отношусь плохо, потому что это не спорт, а искусство. Я думаю, дело не в отношении украинской судьи к России. Это противостояние школ художественной гимнастики в целом», — сказал Франков «СЭ».

Гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, набрав 107,650 балла. Ашрам выиграла золото (107,800), спортсменка в последнем выступлении уронила ленту. Арина Аверина по итогам турнира заняла четвертое место (102,100).

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