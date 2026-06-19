Ведущий «Матч ТВ» Романов принес извинения за слова о женщинах-судьях на ЧМ-2026

Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов принес извинения за высказывание о женщинах-судьях, прозвучавшее в эфире во время обсуждения матча чемпионата мира-2026 между Чехией и ЮАР (1:1), на котором работала арбитр Тори Пенсо.

В частности, Романов заявил, что женщины-арбитры должны проходить «более жесткое сито отбора, как и женщины-водители, с точки зрения того, как они ведут себя на дороге».

«Не считаю правильным молчать, потому что многие интернет-комментаторы льют потоки негатива не только на меня, но и на весь канал, моих коллег и друзей. Фрагмент, о котором идет речь, вырезан из обсуждения матча, который судила Тори Пенсо. И нужно признать, что вчерашний матч она отсудила очень уверенно (о чем мы тоже сказали в эфире!). Тем не менее, признаю — формулировка была не лучшая, поэтому приношу извинения, если кого-то они задели. Ведущему не следует уходить в крайности», — написал Романов в Telegram-канале.

Также ведущий затронул в своем посте тему сексизма.

«А что касается сексизма, который горячие головы решили приплести ко всему каналу... У нас хоккей потрясающе комментирует Наташа Кларк. У нас Эмма Гаджиева работает в прямом эфире с главных рейтинговых трансляций. А уж про Олю Богословскую я вообще молчу. В конце концов, нами всеми уже более 10 лет руководит сильная и красивая женщина! Поэтому давайте не будем интерпретировать фрагмент на всех и вся!» — добавил он.

39-летняя Пенсо стала второй женщиной-арбитром, работавшей на мужском чемпионате мира главным судьей матча.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире принимают участие 48 сборных.