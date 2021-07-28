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Решетников объявил о приостановке карьеры в фехтовании

08:45
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Четырехкратный чемпион мира по фехтованию на саблях Вениамин Решетников заявил, что берет паузу в спортивной карьере и не знает, вернется ли в спорт.

«Сегодня мне исполнилось 35 лет, не самый молодой возраст для фехтования. Говорить какие-то конкретные вещи не хочу, мне обидно, не хочется уходить на грустной ноте. Думаю, я сделаю небольшой перерыв, до ближайших стартов еще далеко, и тогда приму конкретное решение.

Не хочу загадывать, поскольку в 2019 году мы отбирались на Олимпиаду 2020 года, а в итоге она состоялась только в 2021-м. Все меняется, и есть вещи, которые мы не можем контролировать. Но решение надо принять — на год, на два, либо уже заканчивать карьеру", — рассказал Решетников ТАСС.

Решетников является четырехкратным чемпионом мира и Европы. Выступал на Олимпийских играх 2012 года, не сумев завоевать медалей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12001299

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Иван Шитик все материалы автора

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