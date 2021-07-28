Российские саблисты проиграли Египту в командном первенстве на Олимпиаде и поборются за 7-е место с США

Российские саблисты проиграли сборной Египта в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.

Из-за поражения россияне лишились шансов на то, чтобы занять 5-е место по итогам командных соревнований. В финале за 7-е место сборная России встретится с командой США.

Поединок между сборными России и США состоится сегодня, 28 июля. Начало — в 8:30 (мск).