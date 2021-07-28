Российские саблисты проиграли Египту в командном первенстве на Олимпиаде и поборются за 7-е место с США
07:31
Российские саблисты проиграли сборной Египта в командном первенстве на Олимпиаде в Токио.
Из-за поражения россияне лишились шансов на то, чтобы занять 5-е место по итогам командных соревнований. В финале за 7-е место сборная России встретится с командой США.
Поединок между сборными России и США состоится сегодня, 28 июля. Начало — в 8:30 (мск).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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