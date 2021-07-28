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Американские саблисты отказались выходить на матч за 7-е место со сборной России на Олимпиаде

08:53
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Мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок с российской командой за седьмое и восьмое места на Олимпийских играх в Токио, сообщил РИА Новости старший тренер российский сборной по сабле Дмитрий Глотов.

«Сборная США отказалась от участия в поединке. У них две травмы, поэтому будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будем ли мы формально выходить на дорожку или нет», — сказал Глотов журналистам.

Российские саблисты Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников и Дмитрий Даниленко ранее потерпели поражения в командном турнире от сборных Германии и Египта. Сборная России должна была встретиться с американцами и разыграть седьмое и восьмое места.

Таким образом, российские саблисты заняли седьмое место на олимпийском турнире.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210728/fekhtovanie-1743206808.html

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события