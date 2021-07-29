Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян прокомментировала победу российских рапиристок на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки победили в финальном поединке Францию со счетом 45:34.

«Я очень рада. В первую очередь, я рада за Инну Дериглазову, которая забрала свою золотую медаль и теперь она двукратная олимпийская чемпионка. Она доказала, что является лучшей. Девочки большие молодцы. Спорт очень непредсказуем и неизвестно, что нас ждет через минуту или даже секунду, тем не менее я была настроена на победу наших девочек», — сказала Егорян в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Егорян прокомментировала травму Марты Мартьяновой.

«Марта не фехтовала в личном турнире и отобралась запасной в команду. Она была полностью настроена на командный турнир. На ней была большая ответственность, так как на Олимпийских играх нет обратной замены. Какая бы ни была травма, я думаю, она понимала, что надо продолжать схватку в любом состоянии. Она огромная молодец, потому что молода и не так опытна, как многие девочки в команде, но все равно показала первоклассное фехтование. Она большая молодец», — добавила Егорян «СЭ».

В составе сборной России выступили Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова и Марта Мартьянова, запасная — Аделина Загидуллина.

Мартьянова получила травму во время финала, однако 22-летняя спортсменка смогла вернуться на фехтовальную дорожку.

Золотая медаль в женском командном первенстве в рапире стала для России восьмой на Играх в Японии.