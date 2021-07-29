Валуев назвал проявлением настоящего русского духа выход рапиристки на дорожку после травмы

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» выход российской рапиристки Марты Мартьяновой на дорожку после травмы ноги, полученной в финале командного первенства Олимпиады-2020.

Ранее, 29 июля, сборная России выиграла у Франции (45:34) в финале олимпийского турнира. 22-летняя Мартьянова подвернула ногу во время финального поединка, но продолжила участие в бою.

«Это проявление настоящего русского характера, силы воли. Такая огромная ответственность на человеке — раз, травма — два, еще и выступаем под нейтральным флагом. Все-таки психологически девочки держатся, терпят. Командному золоту можно только аплодировать. Гордость берет за наших ребят», — сказал Валуев корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.