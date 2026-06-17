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17 июня, 12:10

Губерниев: «Люди, хоть что-то понимающие в футболе, знают, что для сборной Месси лучше Роналду»

Дарик Агаларов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о хет-трике нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в матче ЧМ-2026 с Алжиром (3:0).

Теперь на счету 38-летнего аргентинца 16 голов на чемпионатах мира. Он сравнялся с бывшим форвардом сборной Германии Мирославом Клозе.

«Месси — командный игрок. Люди, хоть что-то понимающие в футболе, знают, что для сборной Месси лучше Роналду. Криштиану тормозит развитие атак. Его надо убирать из основного состава Португалии, чтобы команда заиграла, — там много хороших футболистов. А Месси встроен в команду. Лионель — лидер! В этом и вся разница. Ранее планета кайфовала от игры Марадоны, а теперь от Месси. Это прекрасно», — сказал Губерниев «СЭ».

Аргентинцы набрали 3 очка и занимают первое место в группе J.

Сборная Португалии свой первый матч проведет против национальной команды Конго 17 июня в 20:00 по московскому времени.

Криштиану Роналду.Сборной Португалии и правда лучше без Роналду? Вот что говорит статистика
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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Губерниев

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