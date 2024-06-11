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Современное пятиборье

Париж-2024

Сегодня, 12:10

Российская пятиборка Баташова продолжит борьбу за олимпийскую путевку на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Выступающая в нейтральном статусе россиянка Ульяна Баташова вошла в число участниц июньского чемпионата мира по современному пятиборью, на котором будут разыграны олимпийские лицензии, сообщает ТАСС.

29-летняя Баташова является единственным российским спортсменом, кому Международный союз современного пятиборья (UIPM) присвоил нейтральный статус. В апреле она заняла седьмое место на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Анкаре.

Чемпионат мира проходит с 10 по 16 июня в китайском Чжэнчжоу. На турнире будут разыграны по три олимпийских лицензии у мужчин и женщин.

Баташова является двукратным серебряным призером чемпионата мира 2017 года. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата Европы 2021 года в эстафете.

Источник: ТАСС
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