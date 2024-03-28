Российским пятиборцам пока не дали нейтральный статус для отбора на Олимпиаду

Главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин рассказал о возможном участии россиян в Олимпиаде-2024.

«На вопрос о том, будут ли российские пятиборцы отбираться на Олимпиаду, я пока не могу дать конкретного ответа. Мы можем отобраться в Париж только через июньский чемпионат мира в Китае. Но для участия в этом турнире российские спортсмены должны обладать нейтральным статусом, к оформлению которого пока никто не приступал», — приводит слова Макушина ТАСС.

Также тренер отметил, что в мужской сборной практически все ведущие спортсмены имеют отношение к силовым структурам РФ, как и лидеры женской команды.

В июле 2023 года пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM) сообщила, что российские и белорусские пятиборцы для участия в соревнованиях должны будут доказать независимой комиссии, что они не проходили службу в вооруженных силах своих стран, а также не выражали активную поддержку специальной военной операции.

В современном пятиборье участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.