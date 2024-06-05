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Париж-2024

Сегодня, 15:08

12 российских дзюдоистов выступят на Олимпийских играх в Париже

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Федерация дзюдо России назвала 12 спортсменов, которые выступят в составе команды на Олимпийских играх в Париже.

Дзюдоисты смогли получить квалификацию в 12 из 14 категорий за исключением 52 кг и 78 кг у женщин. Причем в трех весах у мужчин (60, 73 и 100 кг) лицензировалось по два человека, а в супертяже — три.

По решению тренерского штаба на Игры-2024 во Францию отправятся: Рамазан Абдулаев (в весовой категории 60 кг), Мурад Чопанов (66 кг), Данил Лаврентьев (73 кг), Тимур Арбузов (81 кг), Михаил Игольников (90 кг), Матвей Каниковский (100 кг), Инал Тасоев (свыше 100 кг), Сабина Гилязова (48 кг), Дарья Курбонмамадова (57 кг), Дали Лилуашвили (63 кг), Мадина Таймазова (70 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг).

Сортсмены из России и Беларуси выступят на Играх-2024 в качестве нейтральных атлетов, им будет запрещено демонстрировать национальную символику, а их медали не войдут в общий зачет Игр.

Олимпиада
Дзюдо
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