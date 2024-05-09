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Олимпиада

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Медаль с порванными связками. Олимпийский подвиг фронтовика Владимира Казанцева

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Владимир Казанцев.
Фото Wikipedia
Невероятная воля участника парада Победы на Играх 1952 года.

До Второй мировой войны сборная СССР не принимала участия в Олимпийских играх, но после того, как враг был разгромлен, страна начала вливаться в международное спортивное движение. Правда, произошло это не сразу. В 1948 году нашу команду пригласили на летние Игры 1948 года, которые проходили в полуразрушенном Лондоне. Однако руководители страны отправлять команду на Олимпиаду не стали. Говорят, что Сталин рассматривал все места ниже первого подрывом авторитета Советского Союза, а оценить положение нашего спорта после войны в сравнении с другими было трудно. Поэтому и поступил отказ.

К следующей Олимпиаде, состоявшейся в 1952-м в Хельсинки, стало очевидно, что советские спортсмены достойно выступают на международных соревнованиях и не должны ударить в грязь лицом. В итоге новое приглашение все-таки было принято. На тех Играх выступило много спортсменов-фронтовиков, среди них легкоатлет Владимир Казанцев. Он хоть и остался без золота, но совершил настоящий олимпийский подвиг.

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Первый мировой рекорд СССР

Владимир Казанцев был участником исторического парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Прямиком из сердца столицы он отправился на передовую. В 1942-м в боях на Калининском фронте был контужен. Остаток войны Казанцев прослужил в кремлевском полку, стоял на посту у кабинета Калинина и Ворошилова.

Эта служба продолжилась и после триумфального парада 24 июня 1945-го, в котором он тоже принимал участие. Выступая за «Динамо», Казанцев быстро стал лучшим стайером страны. Он один за одним выигрывал чемпионаты СССР в беге на 5000 и 10 000 метров, в которых установил несколько рекордов страны. Но главной дисциплиной в его карьере стал бег на 3000 метров с препятствиями.

10 июля 1951 года достиг в любимом виде высшей точки. На всесоюзных соревнованиях в Москве 28-летний спортсмен установил новое мировое достижение, преодолев дистанцию за 8:49,8. Таким образом, он почти на 10 секунд превзошел результат шведа Эрика Эльмесетера. Рекорд Казанцева стал первым для советских легкоатлетов-мужчин в олимпийских дисциплинах.

Конечно, нужно сказать, что тогда официально рекорды в стипль-чезе не регистрировались из-за разницы и расположения препятствий на соревнованиях. Тем не менее результат советского легкоатлета был учтен в разделе «Высшие мировые достижения».

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Драматичный финал

На Олимпиаду в Хельсинки Казанцев ехал в качестве главного претендента на золото. К тому же за два с половиной месяца до начала Игр он улучшил свой рекорд. На соревнованиях в Киеве спортсмен преодолел дистанцию за 8:48,6.

В Хельсинки Владимир подтверждал статус фаворита. Так, он без проблем выиграл предварительный забег, отметившись рекордом Олимпиад (8:58,0). В финале Казанцев со старта вырвался вперед и начал наращивать свое преимущество. Сомнений в его победе не было почти ни у кого, как и в новом рекорде. До финиша оставалось пройти одно препятствие и 150 метров. Пустяк.

Однако, перепрыгнув барьер, он неудачно приземляется в яму с водой и чувствует резкую боль. У него случается разрыв связок голеностопного сустава. Несмотря на это, спортсмен даже не думает останавливаться. Через боль Казанцев хромая пробирается к финишу. Его обходит американец Хорацио Ашенфельтер — тоже фронтовик, который во время Второй мировой был летчиком-истребителем. Ашенфельтер забирает золото и ставит новый мировой рекорд. Рядом с Владимиром уже маячит англичанин Джон Уисли, но наш легкоатлет на зубах все же отвоевывает серебро.

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После своего героического серебряного забега в Хельсинки Казанцев уже не вернулся на дорожку. После долгого лечения он перешел на тренерскую работу. Преподавал в Академии МВД и Службе внешней разведки, а в 1964 году ездил на Игры в Токио в качестве тренера сборной.

«Необходимо развивать массовый спорт, физкультуру, оздоравливать нацию. К сожалению, сам я уже не могу выйти на дистанцию, но всегда готов приехать и поддержать любителей бега», — говорил Владимир Дмитриевич в одном из своих последних интервью. Серебряный призер Олимпиады, участник Второй мировой войны скончался 22 ноября 2007 года на 85-м году жизни. Похоронен Владимир Казанцев в Москве на Хованском кладбище.

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