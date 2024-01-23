Борец-фронтовик хотел поцеловать Сталина. Охрана не дала: увела его под руки

Это случилось во время застолья — после Олимпиады в Хельсинки.

Сборная СССР в 1952 году приняла участие в летних Олимпийских играх — в Хельсинки. Это была первая и последняя для советских спортсменов Олимпиада, когда страной руководил Иосиф Сталин.

В неофициальном командном зачете советская сборная заняла второе место — после США, взяв 22 золотые, 30 серебряных и 19 бронзовых медалей. Особые надежды возлагались на футбольную команду, но она проиграла уже во втором раунде — Югославии. Югославией тогда управлял Иосип Броз Тито, отношения с которым у Сталина были едва ли не враждебными. В итоге базовый клуб футбольной сборной — ЦДСА — был расформирован.

А вот борцы привезли из Хельсинки пять золотых медалей. Три — классики (Борис Гуревич, Яков Пункин, Шазам Сафин, Йоханнес Коткас), две — вольники (Давид Цимакуридзе и Арсен Мекокишвили).

После Олимпиады был званый ужин в Москве, куда пригласили лучших спортсменов страны. Любопытную историю, произошедшую на той встрече, рассказал олимпийский чемпион Цимакуридзе — в 1997-м в автобусе в беседе с ветеранами борьбы, когда все они ехали на турнир памяти Али Алиева. Заслуженный тренер России, самбист Николай Тиновицкий тоже был в том автобусе, записал воспоминания грузинского борца — и опубликовал в журнале «Спортивная жизнь России» в 1998 году.

«Помню, как-то Сталин пригласил нас, лучших спортсменов, отужинать в Георгиевском зале, — отметил Цимакуридзе. — Сталин был в окружении свиты: Берия, Ворошилов, Каганович, Маленков, Хрущев. Столы ломятся от угощений, идет хлеб-соль. Смотрю, мой сосед, борец-ростовчанин Гриша Ткаченко все на водочку налегает. А закусывает так себе: селедкой в основном.

Опрокинул Гриша шестой лафетник и поднялся из-за стола: «Ты куда?» — спрашиваю. «Дядю Сталина, — говорит, — хочу поцеловать». Он фронтовик был, расчувствовался от водочки. «Ты что, с ума сошел? Сядь!» — «Нет, пойду».

Иосиф Сталин. Фото Global Look Press

Только Гриша вышел из-за стола и направился к цели, ему навстречу два молодца: «Вы куда, товарищ?» — «Дядю Сталина хочу поцеловать!» — «Это можно, — говорят они. — Только вот давайте здесь, сбоку пройдем». Под ручки его, и через минуту Гриша исчез.

Сталин еще посидел немного (он только вино пил), встал, отдал указание: «Сидите, ребята, гуляйте!» Часа в два ночи привезли нас обратно в гостиницу «Москва». Мы, конечно, за Ткаченко переживали. Времена были строгие. Что с ним? Однако он уже храпел в гостинице. Разбудили. «Ну, как ты?» — «Так я дядю Сталина и не поцеловал», — отвечает".

Григорию Ткаченко летом 1952-го было уже 37. Выступал в категориях до 72 и 79 кг. Двукратный чемпион СССР по греко-римской борьбе (1947 и 1949), а в 1948-м выиграл чемпионат страны по вольной борьбе. Скончался в 1978 году.