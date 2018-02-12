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Пхёнчхан-2018

12 февраля 2018, 06:30

Алина Загитова: "Нас лишили права представлять Россию, но было приятно видеть русские флаги"

Дмитрий Зеленов
Обозреватель
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Алина ЗАГИТОВА.
Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Российская фигуристка Алина Загитова после произвольной программы в командном турнире отметила, что ей было приятно видеть на трибунах российских болельщиков и флаги. Спортсменка показала лучший результат в этом виде и установила личный рекорд (158,08).

- Очень приятно, что болельщики кричали "Россия!", несмотря на то, что нас лишили права представлять Россию, - заявила Загитова. - Приятно было видеть русские флаги. 

В олимпийской деревне ожидала видеть маленькие домики, а они большие. Сейчас к нам настроены не очень хорошо. Несмотря на то, что за нами бдительно следят, все требования МОК мы выполняем. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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