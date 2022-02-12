Мы ждали этого чуда 12 лет! Россиянки одержали эмоциональную победу в лыжной эстафете

Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — олимпийские чемпионки Пекина, а Тереза Йохауг остается без медали.

Олимпийские игры-2022. Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 4х5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) — 53.41,0

2. Германия (Катерина Зауэрбрай, Катарина Хенниг, Виктория Карль, Софи Крель) — 53.59,2

3. Швеция (Майя Дальквист, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) — 54.01,7

4. Финляндия (Анна Кюлленен, Йоанна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пармакоски) — 54.02,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелена Фоссесхольм, Рагнхиль Хага) — 54.09,8

6. США (Хайли Суирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джессика Диггинс) — 55.09,2

Перед стартом женской эстафеты предчувствия, честно говоря, были хорошими. И не только потому, что сборная России в нынешнем сезоне Кубка мира уже выигрывала командную гонку, причем тем же составом, что был заявлен на субботу. Дело в том, что по предыдущим гонкам в Пекине было понятно — ни у кого из команд, по традиции входящих в число фаворитов, нет четырех лыжниц, которые были бы готовы доминировать с начала и до конца эстафеты. Как это делала та же сборная России в годы, когда бегала еще нынешняя глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Побег на первом этапе

Да, в 1990-е годы мы три Олимпиады подряд никому не отдавали золото в этой дисциплине. Но с 2006-го, когда на верхнюю ступень пьедестала в Турине поднялись Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева, побед на Играх у нас не было. За три следующих турнира у нас была только бронза Пхенчхана, где бежали и сейчас входящие в состав сборной Непряева и Ступак.

И вот теперь был идеальный момент, чтобы вернуть себе пальму первенства. Да, сейчас не в идеальном состоянии норвежки, которые всерьез думали над приглашением в эстафету биатлонистки Тириль Экхофф, шведки, поставившие на два этапа чистых спринтеров, финки. Но, как говорилось в старом анекдоте, проблемы индейцев шерифа не волнуют.

И гонка начала удивлять, причем по-настоящему, уже на первом этапе. Ступак неделю назад после скиатлона, который ей совершенно не удался, была настроена пессимистично. Говорила, что ничего не получается и вообще весь сезон идет не очень. Но уже в спринте неплохо пробежала квалификацию, затем стала седьмой в разделке.

И вот на восьмой день Олимпиады Ступак выдала свое лучшее выступление. Она сразу же возглавила группу, а на третьем километре рванула вперед. Отрыв никто из соперниц не поддержал, и на отметке 2,5 километра россиянка создала задел в 12,9 секунды!

На втором круге Ступак выдержала этот темп, а общая группа как-то слишком быстро развалилась. Причем основными преследовательницами Юлии были не признанные фавориты, а немка Катерина Зауэрбрай и японка Масако Исида. Шведский спринтер Майя Дальквист не выдержала все пять километров, а норвежка Тириль Венг и вовсе упала на втором круге.

В итоге к концу первого этапа немка сумела подъехать к Ступак вплотную. Японка закончила «пятерку» третьей, и только затем пришли Финляндия и Швеция. Венг передала эстафету Терезе Йохауг только восьмой с отставанием почти в полминуты.

У Непряевой на втором отрезке были две основные задачи. Во-первых, не упустить немку Катарину Хенниг, а по возможности и уйти вперед. Во-вторых, не подпустить близко Йохауг. И с обеими Наталья, по большому счету, справлялась большую часть этапа. Хенниг почти сразу же начала дергать Непряеву, пытаться убежать. Первый круг соперницы прошли вместе, а на втором представительнице Германии все-таки удалось выйти вперед, но лишь совсем ненамного. Максимальный отрыв немки не превысил пяти секунд.

Сзади же Йохауг тащила за собой севших ей «на колесо» шведку Эббу Андерссон и финку Йоанну Матинтало. Но ко второй передаче эстафеты разрыв между нами и Норвегией составлял больше 18 секунд. Швеция и Финляндия шли следом. А учитывая мощный состав финок на вторую половину дистанции, можно было ожидать чего угодно.

Наталья Непряева. Фото AFP Фото AFP

Вбежали в историю

Сорина, как и Ступак, в Пекине до этого дня не слишком преуспела. Но сразу с началом этапа рванула от немки Виктории Карль так, как будто выиграла все дистанции подряд. Она на первых километрах выиграла у соперницы почти 10 секунд, и даже стало страшно — хватит ли сил работать в таком темпе?

Татьяна, похоже, поняла это и сама, и к концу первого круга пошла вместе с Карль. Сзади работало то же трио — Швеция, Финляндия и Норвегия. При этом разрыв между лидерами и группой преследования сокращался, но не слишком быстро. Тем временем Сорина попробовала уйти от немки в подъем, но удержать преимущество не удалось — Татьяну «накрыло». Карль перетерпела и сама рванула вперед на финиш. А сзади Кертту Нисканен и Мари Фоссесхольм сбросили Фриду Карлссон и пустились в отчаянную погоню. К последнему этапу отставание Норвегии от России сократилось до 10 секунд, в четырех секундах сзади была и Финляндия.

Вероника Степанова, которой досталась роль финишера, в буквальном смысле слова оказалась между двух огней. Нужно было держаться за немкой Софи Крель, которая сразу же взяла с места в карьер, и следить, чтобы не подобрались Рагнхиль Хага и Криста Пармакоски, а особенно олимпийская чемпионка в спринте Юнна Сундлинг. И от преследовательниц на первом круге действительно удалось отъехать — статус-кво был восстановлен.

К концу первого круга Степанова села Крель на пятки и пошла вместе с ней, пока сзади преследовательницы отчаянно работали, сокращая разрыв. В воздухе запахло финишными разборками, которых при идеальном раскладе хотелось бы избежать. И из последнего подъема Вероника вышла лидером и резко прибавила, накатывая на спуск перед стадионом. И примерно в этот момент стало ясно, что мы уже не отдадим никому эту гонку. Российские лыжницы — лучшие в этот день и на этой Олимпиаде. И какие же эмоции мы увидели после финиша. Праздник в стане сборной продолжался вплоть до награждения. И это понятно — в этот день девушки вписали свои имена в историю.