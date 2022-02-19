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Сегодня, 11:50

«Это его проблемы, ничего страшного». Тихонов — о снятии Клебо с масс-старта

Тихонов отреагировал на снятие Йоханнеса Клебо с мужского масс-старта на Олимпиаде
Артем Бухаев
Корреспондент
Йоханнес Клебо.
Фото Getty Images

Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие норвежца Йоханнеса Клебо с мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«Слезы радости! Это здорово. Вот так и должно быть в коллективе! Посмотрите, какая слаженность у Вяльбе. Красиво, интересно, правильно! Норвежцы хотели 15 километров? У них все время сопли висят. Астма — это заболевание Норвегии. Все время они делают под себя. С одной стороны, молодцы. Все для победы своей страны. Клебо снялся — это его проблемы. Он великий спортсмен. Он видел, что не в том состоянии, ничего страшного в этом нет», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 19 февраля, Александр Большунов выиграл золото в масс-старте, а Иван Якимушкин завоевал золото. Клебо не смог финишировать из-за проблем с животом.

Олимпиада
Александр Большунов
Александр Тихонов
Йоханнес Клебо
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