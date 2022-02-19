Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на снятие норвежца Йоханнеса Клебо с мужского масс-старта на Олимпиаде в Пекине.

«Слезы радости! Это здорово. Вот так и должно быть в коллективе! Посмотрите, какая слаженность у Вяльбе. Красиво, интересно, правильно! Норвежцы хотели 15 километров? У них все время сопли висят. Астма — это заболевание Норвегии. Все время они делают под себя. С одной стороны, молодцы. Все для победы своей страны. Клебо снялся — это его проблемы. Он великий спортсмен. Он видел, что не в том состоянии, ничего страшного в этом нет», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 19 февраля, Александр Большунов выиграл золото в масс-старте, а Иван Якимушкин завоевал золото. Клебо не смог финишировать из-за проблем с животом.