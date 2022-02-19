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Сегодня, 11:37

Большунов: «Погодные условия сегодня были на грани, но можно было пробежать и 50 километров»

Большунов считает, что масс-старт на Олимпиаде можно было не сокращать
Иван Торопцев
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня мы должны были бежать 50 км, но из-за погодных условий гонку сократили. Утром был очень сильный ветер и мороз, но сейчас, после гонки я могу сказать, что можно было бежать и 50 км. Было не так холодно, ветер стал дуть меньше. Погодные условия были сегодня на грани, но 50 км можно было все-таки бежать.

В принципе, удалось и 30 км выиграть, я очень рад, реально феноменальный результат, я так считаю. Норвежцы вообще хотели 15 км заказывать, но 15 — это уже слишком мало. Хорошо, что дали 30. Я недосягаемый? Сегодня — может быть, но уже наступает следующий день, там уже все начнется заново. Будем стараться тренироваться дальше, тем более, есть куда стремиться», — сказал в эфире канала «Россия 1» Большунов.

Сегодня, 19 февраля Большунов выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине и стал трехкратным олимпийским чемпионом. Изначально дистанция гонки должна была составить 50 километров, но из-за неблагоприятных погодных условий гонку сократили до 28,4 километра.

Олимпиада 2022: Александр Большунов vs&nbsp;Йоханнес Клебо. Олимпиада 2022: Большунов выиграл масс-старт, Якимушкин — второй, Клебо сошел! Онлайн-трансляция 19 февраля

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